Експерти: найбільше шансів стати мером Харкова - у Кернеса

За результатами підрахунку експертних оцінок, секретар Харківської міськради, нинішній виконуючий обов`язки міського голови Геннадій КЕРНЕС є лідером позитивного потенціалу серед кандидатів на посаду Харківського мера та найбільш вірогідним переможцем перегонів.

Як передає кореспондент УНІАН, такого висновку дійшли експерти, думки яких підсумував Комітет виборців України.

На прес-конференції в Харкові голова Правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО повідомив, що, за висновками експертів, серед чинників, які можуть завадити Г.КЕРНЕСУ отримати перемогу, - лише «об‘єднання всіх проти КЕРНЕСА», виникнення надзвичайних ситуацій та радикальне погіршення соціально-економічної ситуації в місті, що є маловірогідним, зважаючи на короткий час, що залишився до виборів.

Водночас, коментуючи інформацію про те, що висунення кандидатури Г.КЕРНЕСА викликало неоднозначну реакцію в Партії регіонів, О.ЧЕРНЕНКО зазначив: “Партія регіонів, прийнявши новий закон про вибори, а саме пункт, що кандидатів може висувати лише партія, сама собі зробила гірше. Особливо це стосується сходу та півдня України, де майже в кожному великому місці є по три-чотири кандидати. А підтримати треба одного. Вони вказують перстом на одного єдиного, і автоматично отримують двох ображених. І якщо почне “виноситися сміття з хати”, то ПР битиме по власному рейтингу”.

В той же час голова Правління КВУ відзначив, що “поки не чув офіційних протестів представників ПР проти висунення Г.КЕРНЕСА”.

В цілому, у представлених на прес-конференції результатах опитування експерти визначалися щодо слабких і сильних сторін потенційних кандидатів на мера. Експертам було запропоновано по 10-бальній шкалі оцінити у кожного з кандидатів «сильні сторони»: професіоналізм і компетенцію; рівень електорального рейтингу; рівень підтримки місцевими елітами; наявність необхідних ресурсів для проведення успішної кампанії; наявність ефективної команди; рівень підтримки з боку центральної влади; ймовірність обрання кожного з кандидатів на посаду міського голови; можливості консолідації прибічників і супротивників після перемоги на виборах.

Також експертам пропонувалось оцінити «слабкі сторони»: ймовірність зняття (добровільного або примусового) кандидата з виборчих перегонів; ймовірність визнання недійсною перемоги кандидата на посаду міського голови.

За підсумками опитування, експертами був визначений загальний позитивний рейтинг потенціалу ймовірних кандидатів на посаду міського голови Харкова, згідно з яким Г.КЕРНЕС набрав 7,6 бала, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ – 5,3 бала, Арсен АВАКОВ – 4,75 бала, Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА – 2,5 бала, Андрій БІЛОГРИЩЕНКО – 1,5 бали та Ігор ШВАЙКА – 1,3 бали.

При цьому рейтинг “слабкості” продемонстрував наступні результати: А.АВАКОВ – 6,5; А.БІЛОГРИЩЕНКО – 4,5; О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ – 3,5; І.ШВАЙКА – 3,5; А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА – 3; Г.КЕРНЕС - 1.5.

Коментуючи представлені висновки, в КВУ серед іншого зазначили, що, незважаючи на суспільний запит на «оновлення влади», найбільший потенціал перемогти на виборах мають діючі керівники, що мають міцні позиції та достатній об’єм ресурсів. Також було зазначено, що головні опозиційні кандидати до діючих мерів не є «новими обличчями», і, не дивлячись на певну «втому» від існуючих керівників, експерти не бачать їм альтернативи.

Показовим, за висновком експертів, також є й те, що дві популярні в Харкові нові політичні сили «Сильна Україна» Сергія ТІГІПКА та «Фронт змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА не змогли знайти у місті рейтингову кандидатуру.