Королевська: декларації Президента часто не співпадають з діями уряду

Суспільство досі не знає, яку економічну модель створює влада – ліберально-ринкову, соціально-орієнтовану чи інерційно-пострадянську. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи на Міжнародному економічному форумі в Криниці (Польща).

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, на її думку, «незважаючи на наявність програми Президента, в країні відсутня єдина «дорожня карта» розвитку економіки. Незрозумілий стратегічний напрям реформ».

Виступаючи в дискусії з першим заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ на тему: «Економічні пріоритети нового уряду України», Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що в Україні програмні тези і декларації Президента дуже часто не співпадають з реальними діями уряду. «Замість наведення ладу в податковому законодавстві, покращення бізнес-климату і стимулювання підприємництва, уряд запропонував документ, яким створюється репресивний фіскальний апарат і посилюється тиск на бізнес. Ініціативи щодо створення «податкового спецназу», максимальне розширення повноважень податкових органів, списання коштів з рахунків підприємств без рішення суду, відмова в ухваленні звітності – це яскраві приклади підміни поняття реформи і підриву довіри бізнесу та інвесторів до влади», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією прес-служби комітету, в дискусії на тему: «Економічні пріоритети нового уряду України», що відбулася в рамках XX економічного форуму в Криниці, брали участь: регіональний директор Світового банку по Україні, Білорусі, і Молдові Мартін РАЙЗЕР; представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР; голова Правління Rothschild Polska Sp. z o.o. Яцек ХВЕДОРУК; заступник голови Комісії з питань зовнішньої торгівлі Європейського парламенту Павло ЗАЛЕВСЬКИЙ, Н.КОРОЛЕВСЬКА, І.АКІМОВА.

Довідка УНІАН. 8–11 вересня в Криниці (Республіка Польща) відбувається ювілейний XX Економічний форум. У рамках заходу заплановано обговорення перспектив і стратегій на найближче майбутнє, а також розгляд проблем бізнесу і політики в аспектах корпоративної соціальної відповідальності в кризу. Серед учасників Форуму, зокрема, голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ, президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК, федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де МЕЗЬЄР, Президенти Польщі і Литви Броніслав КОМАРОВСЬКИЙ і Тоомас Хендрік ІЛЬВЕС.

Від України в ньому беруть участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента і уряду.