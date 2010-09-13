Томенко не сумнівається, що Януковичу повноважень Кучми вже недовго чекати

Заступник голови Верховної Ради України, один з лідерів фракції «БЮТ-Батьківщина» Микола ТОМЕНКО не сумнівається, що Конституційний Суд визнає неконституційною політичну реформу 2004 року.

Про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН перспективи розгляду парламентом нового законопроекту щодо внесення змін до Конституції.

«Сьогодні абсолютно очевидне рішення Конституційного Суду, після того як останні члени Конституційного Суду, які висловлювали сумнів в доцільності скасування політичної реформи, залишили приміщення КС. Ні у кого немає сумніву, що буде ухвалене рішення, згідно з яким зміни до Конституції 8 грудня 2004 року будуть визнані як такі, що прийняті з порушенням», - сказав віце-спікер.

Водночас, за словами віце-спікера, існує декілька варіантів, яким чином відбуватиметься легітимізація відповідного рішення Конституційного Суду.

Перший – «революційний шлях» - друк в засобах масової інформації рішення Конституційного Суду і повернення України до Конституції 1996 року.

«Але версія революційна, на мою думку, малоймовірна, оскільки світ буде в шоку, оскільки визнаємо, що 6 років ми жили не по закону», - сказав він.

Більш реалістичним сценарієм, на думку М.ТОМЕНКА, буде ухвалення змін до Конституції шляхом голосування у Верховній Раді. М.ТОМЕНКО прогнозує, що у парламенті буде створена тимчасова конституційна комісія, яка почне працювати над законопроектом, що відповідатиме рішенню КС, і таким чином протягом двох сесій будуть внесені зміни до Основного Закону.

Третім варіантом є ідея проведення конституційного референдуму для легітимізації та демократизації рішення Конституційного Суду та рішення парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222 – IV.

Відповідне подання надійшло від 252 народних депутатів.

2 вересня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Міністерство юстиції України направило до КС свій висновок про наявність підстав для скасування змін до Конституції 2004 року.

«Ми отримали запит від КС і я поставив свій підпис під точкою зору, яка стосується можливості ухвалення рішення щодо неконституційності закону, яким вносилися зміни до Конституції», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.