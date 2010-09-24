Чи стали українці більше довіряти опозиції (опитування)

У вересні, порівняно травнем 2010 року, рівень довіри до провладних політиків знизився, а до опозиційних – зріс.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування “Українського демократичного кола”, проведеного на замовлення Інституту політики.

Згідно з результатами опитування, у вересні, порівняно з травнем, рівень довіри до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА знизився на 13,5%, до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА – на 11,1%, до віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА – на 8,2%, до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА – на 6%.

У вересні, порівняно з травнем, на 8,8% зріс рівень довіри до лідера Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, на 7,2% - до заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, на 6,3% - до глави опозиційного уряду Сергія СОБОЛЄВА, на 5,8% - до заступника голови ВО “Батьківщина” Олександра ТУРЧИНОВА, на 5,4% - до лідера партії “Наша Україна” Віктора ЮЩЕНКА, на 5% - до керівника партії “За Україну!” В’ячеслава КИРИЛЕНКА, на 4,6% - до лідера “Громадянської самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА.

Згідно з результатами опитування, у вересні С.ТІГІПКУ висловили довіру 57,8% українців (не довіряють 33,7%), В.ЯНУКОВИЧУ - 48,1% (45,4%), лідеру “Фронту Змін” Арсенію ЯЦЕНЮКУ - 38,4% (49,5%), М.АЗАРОВУ - 37,9% (50,5%), В.ЛИТВИНУ - 34,9% (55,7%), Ю.ТИМОШЕНКО - 30,3% (63,4%), М.ТОМЕНКУ - 24,4% (44,2%) і О.ТУРЧИНОВУ - 20,1% (57,6%).

Водночас серед українських політиків В.ЯНУКОВИЧ зберігає найвищий рейтинг, за нього висловили готовність проголосувати 29,5% від усіх опитаних.

За Ю.ТИМОШЕНКО готові проголосувати 16,3% респондентів, за С.ТІГІПКА – 14,1%, за А.ЯЦЕНЮКА – 6,4%, за лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА – 3,1%, за голову партії “Громадянська позиція” Анатолія ГРИЦЕНКА – 2,3%, за В.ЮЩЕНКА – 2%, за лідера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 1,9%, за В.ЛИТВИНА – 1,8%. Проти всіх проголосували б 8,7% опитаних, не брали б участь у виборах – 5,1%, а 8,8% - не змогли визначитись.

Разом із тим, у вересні, порівняно з травнем 2010 року, рейтинг В.ЯНУКОВИЧА знизився на 17,1% – з 46,6% до 29,5% (серед усіх опитаних), а рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО зріс на 3,9% – з 12,4% до 16,3%.

У разі проведення парламентських виборів у другій половині вересня, до Верховної Ради потрапило б шість партій: Партія регіонів (25% від усіх опитаних), ВО “Батьківщина” (16,4%), партія “Сильна Україна” (13,3%), партія “Фронт Змін” (5,6%), Комуністична партія України (4,4%) та ВО “Свобода” (3,5%).

Крім того, за Народну партію висловили готовність проголосувати 1,5% респондентів, за партію “Громадянська позиція” – 1,5%, за “Нашу Україну” – 1,3%, за Прогресивну соціалістичну партію України – 0,8%, за партію “УДАР” – 0,7%, за партію “За Україну!” – 0,4%, за Соціалістичну партію України – 0,2%, за “Єдиний Центр” – 0,1%, за Українську народну партію – 0,1%, за іншу партію – 1,3%. Проти всіх готові проголосувати 9,3% громадян, не брали б участі у виборах – 6,7%, не змогли визначитись – 7,9%.

Згідно з даними опитування, у вересні, порівняно з травнем 2010 року, рейтинг Партії регіонів знизився на 18,4% – з 43,4% до 25% (серед усіх опитаних), а рейтинг ВО “Батьківщина” зріс на 5% – з 11,4% до 16,4%.

Опитування проводилось 9-15 вересня 2010 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки не перевищує ±2,9%.