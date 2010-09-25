Луценко заявляє про домовленість із Тимошенко

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер політичної партії “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про домовленість з лідером партії «Батьківщина»Юлією ТИМОШЕНКО про включення на місцевих виборах до її списків представників його політичної сили.

Про це він сьогодні заявив в інтерв’ю УНІАН на фестивалі повстанської та патріотичної пісні «Гайдамаки.ua”, що відбувається в місті Ірпінь Київської області.

«Ми домовилися з Юлією ТИМОШЕНКО про те, що в кожній області керівники «Народної самооборони», які бажають бути депутатами, будуть включені до списків «Батьківщини». Побачимо, чи ця обіцянка буде реальністю», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.