Карпачова просить Медведька закрити справу проти загиблого студента

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє про встановлення грубого порушення законодавства України під час адміністративного затримання та оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення студента Ігоря Індила.

Як повідомляє прес-служба Омбудсмана, у зв’язку з цим Н.КАРПАЧОВА звернулась з відповідним поданням до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

«Конституційні права 20-річного київського студента Ігоря Індила на життя і здоров’я, свободу і особисту недоторканність, честь і гідність були брутально порушені під час його адміністративного затримання», – наголошується у поданні.

Зокрема, провадженням Омбудсмана про порушення працівниками Шевченківського райуправління ГУ МВС України в місті Києві конституційних прав І.Індила встановлено, що 17 травня 2010 р. під час інциденту у гуртожитку черговий інспектор охорони та дільничний інспектор Шевченківського райуправління міліції діяли всупереч вимогам Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та відомчих інструкцій і наказів. На переконання Омбудсмана, непрофесійні дії інспектора охорони та перевищення влади дільничним інспектором міліції призвели до безпідставного адміністративного затримання студента І.Індила.

Крім того, Уповноваженим з прав людини після вивчення матеріалів про адміністративне правопорушення, начебто скоєне І.Індилом за частиною 1 статті 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції) встановлено, що відомості, внесені до протоколу, не відповідають вимогам статті 256 КУпАП: у ньому містяться суперечності між даними про встановлену особу (замість Індило І.І. вказано Індиго І.І.), відсутні пояснення затриманого, його підпис, не зазначено свідків події та взагалі відсутні будь-які докази вчинення І.Індилом правопорушення.

Також, зазначає Н.КАРПАЧОВА, до матеріалів справи був долучений проект постанови про адміністративне правопорушення, який не підписаний начальником райуправління міліції Петром МІРОШНИЧЕНКОМ, відсутнє і рішення про направлення матеріалів справи до суду. Більш того, всупереч вимогам законодавства, згідно з якими справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185 КУпАП, повинні розглядатися протягом доби, рішення у справі щодо І.Індила досі не прийняте.

У своєму поданні Генеральному прокурору Омбудсман України наголошує на необхідності вирішення питання про притягнення до відповідальності винних у порушенні конституційних прав І.Індила на життя і здоров’я, свободу та особисту недоторканність, честь і гідність, а також на вжитті заходів щодо закриття провадження про адміністративне правопорушення за відсутністю в діях студента події і складу такого правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2010 року телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». У міліції спростували інформацію про те, що студент помер внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило.

9 вересня в інтерв`ю журналу «Профіль» генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив, що слідство у кримінальній справі про смерть студента І.Індила буде завершене не раніше жовтня.