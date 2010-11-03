У Партії регіонів і "Свободи" більше можливостей для діалогу, ніж здається

Доцент політології Києво-Могилянської академії Андреас Умланд зазначив у розмові з Deutsche Welle,що навіть за попередніми результатами місцевих виборів можна помітити поляризацію політичних настроїв в Україні. Передусім увагу, на його думку, слід звернути на те, що націонал-демократичні партії на заході України витіснені ультра-націоналістами з ВО «Свобода».

Причин для посилення популярності ультра-націоналістів в Україні німецький експерт виділяє кілька.

«Це має стосунок до світової економічної кризи, яка сильно зачепила Україну. Свою роль відіграли й конфлікти, а потім і розпад «помаранчевого» табору. Часта присутність активних діячів «Свободи» в дискусіях на центральних каналах телебачення зробила значний внесок в успіх партії на виборах.

Звісно, всі ці чинники не спрацювали б за умов продовження сталого євроінтеграційного курсу України, переконаний Умланд. Водночас з початку зміни влади в Україні такий курс помітно послабився. Тобто, як пояснює експерт, європейська інтеграція декларується, однак активного втілення декларацій немає. Натомість звернення України в бік Москви, Росії, відмова від інтеграції в НАТО, які відбуваються з початку президентства Януковича, створили плідний ґрунт для популяризації ультра-націоналістичних ідей.

Попри полярність поглядів Партії регіонів і ВО «Свобода», у цих політичних рухів може бути навіть більше можливостей для діалогу, ніж здається на перший погляд. «Багато спекуляцій зосереджені навколо того, що піднесення «Свободи» не обійшлося без таємної допомоги Партії регіонів. Передусім заради того, щоб досягти ще більшого розколу в «помаранчевому» таборі», - каже німецький політолог.

Умланд вказує на те, що поки успіх «Свободи» має регіональний характер. Однак за нинішніх обставин у неї є шанси досягнути й входження до Верховної Ради. Якщо довіряти екзит-полам, то нині в загальноукраїнському масштабі ВО «Свобода» набирає понад 5 відсотків.

«Проблема в тому, що ВО «Свобода» є не просто право-популістською, а правоекстремістською політичною силою. Вона входить до європейського альянсу правоекстремістських партій, разом з французьким «Національним фронтом» Жан-Марі ле Пена, Британською національною партією Ніка Ґриффіна, партією "За праву Угорщину" («Йоббік»), - каже Умланд.

Відтак експерт попереджає, що присутність ультра-націоналістів у Верховній Раді може зашкодити міжнародному іміджу України.