Склад української делегації на похорон Черномирдіна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив склад делегації України для участі в жалобних заходах у зв`язку зі смертю Віктора Черномирдіна.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

Як зазначається у розпорядженні делегація створена «у зв`язку зі смертю видатного російського державного діяча, Голови Уряду Російської Федерації в 1992–1998 роках, Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні у 2001 – 2009 роках Черномирдіна Віктора Степановича»

До складу української делегації увійшли міністр закордонних справ України, глава делегації Костянтин ГРИЩЕНКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Володимир ЄЛЬЧЕНКО, Президент України у 1994-2004 роках Леонід КУЧМА, міністр регіонального розвитку та будівництва України Володимир ЯЦУБА.

Як повідомляв УНІАН, В.Черномирдін помер у Москві в ніч на середу на 73-му році життя.