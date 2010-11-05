В «Опорі» кажуть, що вибори неможливо визнати чесними

Громадські спостерігачі та експерти вважають, що місцеві вибори проходили всупереч міжнародним стандартам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це наголошувалось під час прес-конференції представників громадських організацій, що здійснювали спостереження та моніторинг місцевих виборів в Україні.

Громадський прес-центр Громадянської асамблеї України зауважує, що, підсумовуючи думки громадських спостерігачів та експертів, можна констатувати, що місцеві вибори-2010 не можна визнати чесними, прозорими та демократичними. Було зроблено все, щоб не допустити повноцінного суспільного контролю.

Зокрема, голова правління ГМ “Опора” Ольга АЙВАЗОВСЬКА висловила думку, що місцеві вибори в Україні відбулися не згідно з міжнародними стандартами, тому їх неможливо визнати чесними, прозорими та демократичними. За її словами, висновки “Опори” ґрунтуються на результатах довготермінового та короткотермінового спостереження, критеріях оцінювання належної практики організації та принципів проведення виборів, які викладено в документах Венеціанської комісії, Копенгагенської конференції та ОБСЄ.

Секретар Громадянської асамблеї України Андрій КОГУТ наголосив, що організація та перебіг місцевих виборів-2010 засвідчила чіткий поворот політичної влади країни назад – до нехтування демократичними стандартами і свободами. “Ця кампанія, за оцінками представників Громадянської асамблеї України, в регіонах є найгіршою за п’ять останніх років. Загальна оцінка виборів (від прийняття закону, який значно звузив права, встановив окремі преференції та обмежив суспільний контроль, до процесу встановлення результатів виборів) дає підстави стверджувати про невідповідність місцевих виборів-2010 стандартам вільних, чесних, справедливих та прозорих виборів”, - наголосив він.

Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив, представник Мережі підтримки реформ Ігор КОГУТ відзначив, що українська демократія виявилася "кульгавою". “Місцеві вибори можна оцінювати як вільні, але щодо чесності чи справедливості виникають обґрунтовані сумніви. Ми не можемо говорити про втілення демократичних стандартів виборів у повному обсязі, більше того, дедалі очевиднішим є відкат від досягнутого в цій царині”, - вважає експерт.

Представник Комітету виборців України Наталія ЛИННИК засвідчила, що багато статей закону про місцеві вибори не відповідають загальноприйнятим демократичним нормам і стандартам, назріла нагальна необхідність запровадження Виборчого кодексу, який би стандартизував виборчі процедури і сприяв проведенню чесних та демократичних виборів. “Стабільні правила проведення виборів значно б покращили їх організацію та проведення, оскільки члени дільничних виборчих комісій могли б раз і назавжди опанувати виборчі процедури і якісно покращувати свої навички від виборів до виборів”, - вважає вона.