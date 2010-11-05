У Європі обіцяють стежити за виборами до кінця

Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН вважає, що виборча реформа в Україні має проводитись прозоро та із залученням широкого кола суб`єктів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Представника ЄС.

“Повага до спільних цінностей, зокрема прав людини, демократичних принципів та верховенства права є підвалиною відносин між ЄС та Україною. Україна набула досвіду проведення виборів у відповідності до зобов`язань перед ОБСЄ та міжнародних стандартів. Зокрема, нещодавнім прикладом цього були президентські вибори, які відбулись у лютому 2010 року. На тлі цього К.ЕШТОН стурбована повідомленнями низки місій спостерігачів щодо порушень під час проведення місцевих виборів 31 жовтня. Вони переважно пов`язані з виборчим законодавством та організацією виборчого процесу. Вони підривають суспільну довіру до виборчого процесу та до подальшого зміцнення демократії в Україні”, - йдеться у повідомлені.

Водночас К.ЕШТОН вітає готовність, висловлену Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, зробити висновки з місцевих виборів і здійснити кроки для ухвалення Виборчого кодексу. На її думку, виборча реформа має бути проведена прозоро та із залученням широкого кола суб`єктів. Крім того, необхідно забезпечити, щоб виборче законодавство було ухвалено задовго до проведення парламентських виборів.

“Якщо зміни до законодавства про вибори ухвалюються незадовго до початку виборчого процесу, це робить неможливим належну підготовку до процесу і суперечить міжнародним нормам і найкращим взірцям. ЄС готовий підтримувати Україну в запровадженні найважливіших демократичних реформ і нагадує, що надавав підтримку проекту з розробки Виборчого кодексу згідно з європейськими стандартами, здійсненого за експертної підтримки ОБСЄ», - зазначили у прес-службі.

К.ЕШТОН обіцяє уважно стежити за завершенням виборчого процесу, в тому числі за підрахунком та зведенням результатів, розглядом скарг і апеляцій, який має здійснюватися грунтовно і неупереджено, а також за оголошенням остаточних результатів місцевих виборів в Україні.