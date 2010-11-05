Кармазін вимагає від Литвина заблокувати картки депутатів-сумісників

Народний депутат Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) звернувся з вимогою до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА заблокувати картки народних депутатів, які поєднують депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив з трибуни парламенту.

За словами Ю.КАРМАЗІНА, сьогодні голосують картки народних депутатів, які є міністрами, губернаторами і які не з’являються у сесійній залі. Ю.КАРМАЗІН зазначив, що працює над позовами у Конституційний Суд з даного приводу.

Звертаючись до В.ЛИТВИНА, депутат сказав: «Володимире Михайловичу, не ставте під загрозу все законотворення в Україні». У відповідь В.ЛИТВИН заявив: «Ви, власне, затягуєте розгляд питання про позбавлення депутатських повноважень», а «ми давно перейшли б до цього питання».

Як відомо, сьогодні представники фракції БЮТ наполягали, щоб першим питанням розглядалося позбавлення повноважень народних депутатів-сумісників, але ця пропозиція не була підтримана. Дане питання стоїть в порядку денному на сьогодні останнім. Станом на 11.50 із семи законопроектів розглянуто лише два, які були відхилені. Парламент сьогодні ухвалює законопроекти лише до 13.00, бо з 13.00 на порядку денному - «різне», тобто виступи народних депутатів з різних питань.