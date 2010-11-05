Голова ТВК: чисті бланки протоколів у Шепетівці підписали не навмисно

Голова Хмельницької обласної ТВК Василь ПАЛАШ впевнений, що чисті бланки протоколів на виборчій дільниці № 24006 у Шепетівці були підписані “без лихого наміру”.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Я був у дільничних виборчих комісіях і знаю, який там страшний обсяг роботи. Переконаний, що секретар комісії без лихого наміру підписала чисті бланки протоколів. Бо ж йому треба видати, вдумайтеся: 24 члену виборчої дільниці - по одному екземпляру протоколу. Спостерігачам надати копію цих протоколів. При цьому всі стоять над головою і кричать”, - заявив він.

Водночас В.ПАЛАШ констатував: цей факт підпадає до порушення закону, але він зауважив, що “секретар комісії на виборчій дільниці № 24006 не свідомо порушував закон”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Хмельницького осередку Комітету виборців України Юрія АНУФРІЄВА, у Шепетівці в день голосування члени ДВК підписали чисті бланки протоколів. “Спостерігачі від “Батьківщини” та УДАРу зафіксували на виборчій дільниці № 24006 Шепетівки факт підписання чистих бланків протоколів членами ДВК”, - зазначив він.