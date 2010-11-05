Луценко пропонує Януковичу і Тимошенко сісти за круглий стіл

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що влада повинна сісти за круглий стіл з опозицією, щоб спільно виробити шлях подальшого розвитку країни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони”

«Чому спрацьовує на Заході нормальний розвиток подій, без постійних повертань назад? Тому що влада розуміє, що за опозицію голосували її громадяни. За ТИМОШЕНКО проголосували на 3% менше, ніж за ЯНУКОВИЧА, а це не означає, що вороги голосували. А отже, депутати від «Батьківщини» мають право радити владі, критикувати владу. Це не значить заважати, критикувати - це значить допомагати», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він висловив переконання, що влада має вести переговори з опозицією. «Сьогодні треба сідати за круглий стіл. Якщо президент ЯНУКОВИЧ хоче увійти в історію президентом країни, та ще й президентом модернізації, значить, треба спілкуватись і з опозицією», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Лідер «НС» навів приклад Франції, де мільйони мітингувальників вийшли на вулиці, і де влада спілкується з опозицією. «Бо опозиція транслює думки з вулиці. Не сядуть за круглий стіл - вулиця візьме штурмом владу. Я особисто проти штурму. В такій ситуації треба сідати за круглий стіл, знаходити точки дотику», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.