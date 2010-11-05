The Economist сумнівається у дисциплінованості Партії регіонів

Американські та європейські посадовці, як і міжнародні спостерігачі, розкритикували місцеві вибори в Україні 31 жовтня, пише британський The Economist.

Видання аналізує загальну ситуацію з місцевими виборами в Україні та називає концентрацію влади однією з основних характеристик першого року президентства Віктора ЯНУКОВИЧА, оскільки конституційні зміни, проведені за його вказівкою, повернули йому повноваження, які перевершили навіть ті, які мав Леонід КУЧМА - “Президент України перед Помаранчевою революцією”. Видання також наголошує, що зміни до виборчого законодавства були відкрито зроблені на користь президентської Партії регіонів.

«Місцеві вибори радше були призначені для розподілу В.ЯНУКОВИЧЕМ посад серед прихильників після його перемоги на виборах та з метою консолідації влади», - пише The Economist. Британський часопис зазначає, що Партію регіонів справді важко назвати дисциплінованою: «Протистояння між ворогуючими угрупованнями, кожне з яких має свої бізнесові інтереси, унеможливлює координацію реформ». Щоб подолати небезпеку саботажу всередині уряду, адміністрація В.ЯНУКОВИЧА планує призначити низку нових спеціальних «комісарів», обраних консалтинговою компанією «МакКінсі», для проведення запланованих реформ, говориться у статті.

Видання видзначає, що опозиційні партії України випустили об’єднаний звіт, який говорить, що місцеві вибори не були вільними і, звичайно ж, пройшли не так вільно, як президентська кампанія на початку цього року. Список скарг догий і красномовний. Це включає реєстрацію «імітаційних партій», відмови в реєстрації кандидатів, фізічне насильство і залякування. Міжнародні спостерігачі, представники ЄС та американські посадові особи розкритикували ці вибори.

Яскравою ілюстрацією безперечно брудної виборчої кампанії в Укрїні The Economist називає вибори в Одесі.

The Economist нагадує заяви Партії регіонів напередодні виборів, що «час незалежних мерів завершився.Тепер всі повинні стати частиною вертикалі влади, від Президента до мерів».

На перший погляд, деякі кроки В.ЯНУКОВИЧА нагадують дії колишнього Президента, а нині – премєра РФ Володимира ПУТІНА. Але, на відміну від Росії, Україна не має достатньо ресурсів, щоб жити без реформ, наголошує британське видання.