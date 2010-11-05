Ющенко почав новий відлік у роботі Нашої України

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО вважає, що його партія вже повинна готуватись до парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні політради партії.

За словами В.ЮЩЕНКА, до з’їзду, який планується провести у грудні, «Наша Україна» має створити всі умови для успішного проведення парламентської кампанії.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО поставив завдання розробити новий статут партії, відновити повноцінну роботу всіх структурних підрозділів партії, вирішити проблеми з фінансуванням. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що партія має стати дієвою.

«Підготовка до виборів Верховної Ради – це точка, з якої ми почнемо відлік роботи оновленої політичної сили», - сказав він, додавши, що «Наша Україна» має бути готова до такого розвитку подій, як вибори у березні наступного року.