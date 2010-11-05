Партія «Совість України» одержала у Полтавській міськраді 74% місць

У Полтаві партія «Совість України» одержала в міськраді 74% місць або 37 депутатських мандатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні офіційно після закінчення підрахунку голосів виборців і складання всіх протоколів повідомили в територіальній виборчій комісії.

Партія «Совість України» одержала 13 місць у міськраді Полтави по багатомандатному округу, і 24 - в мажоритарних округах.

Рівну кількість мандатів одержали Партія регіонів і ВО «Батьківщина» - по 5 мандатів кожна. Партія регіонів пройшла в міськраду і одержала 5 місць по багатомандатному округу, а «Батьківщина» - 4 в багатомандатному і 1 - по мажоритарному округу.

«Фронт Змін» одержав в міськраді 2 місця. КПУ - одне. Обидві партії одержали місця по багатомандатному округу.