Королевська має 3 рецепти вирішення проблем Пенсійного фонду

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА запропонувала три рецепти вирішення проблем Пенсійного фонду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, на «круглому столі» на тему: «Пенсійна реформа: гідна старість чи боротьба за виживання?», організованому Комітетом ВР і Аналітичним центром Програми розвитку ООН «Блакитна стрічка», Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що пенсійна криза в Україні – результат перманентної соціально-економічної кризи в країні, яка продовжується останні 20 років. За цей час населення країни скоротилося більш ніж на 7 млн. осіб. «Проте підвищення пенсійного віку не виведе з кризи пенсійну систему. Це починає розуміти навіть влада. І тимчасова відмова уряду від підвищення пенсійного віку для жінок – це наша маленька перемога», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету ВР нагадала, що заяви віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА про необхідність підвищення пенсійного віку для жінок і зобов`язання уряду України перед МВФ підвищити пенсійний вік для жінок із 55 до 60 років викликали паніку й тривожні настрої в суспільстві. «Фактично, жінок хотіли зробити заручницями економічної політики. До мене звернулися десятки жіночих громадських організацій із проханням виступити із законодавчою ініціативою. Я підготувала закон про мораторій на підвищення пенсійного віку для жінок, але його, на жаль, не підтримала Верховна Рада, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Проте, громадський тиск виявився сильнішим і уряд відступив».

На думку голови парламентського комітету, простими рішеннями вийти з ситуації, що склалася, не вдасться. Тому вирішувати проблему необхідно комплексно, запропонувавши суспільству модель побудови пенсійної системи, яка акумулює в собі всі кращі світові напрацювання в цій сфері. Поки ж Н.КОРОЛЕВСЬКА запропонувала 3 рецепти вирішення проблем Пенсійного фонду: «Перший – вивести бізнес із тіні, створивши систему, при якій податки платити буде вигідно. Тоді гроші підуть до Пенсійного фонду. Другий – провести антикорупційну реформу й забезпечити чесний розподіл бюджетних надходжень. І третє – бути чесними по відношенню до свого народу, переглянути споживчу корзину й мінімальний прожитковий мінімум, привести їх у відповідність із реальним життям і зробити основою всієї соціальної політики уряду».

Вона підкреслила, що у влади є всі можливості провести справжні реформи в пенсійній системі. Для цього необхідно позбавитися хаосу, коли протягом декількох місяців точка зору урядовців змінюється на прямо протилежну, розробити модель майбутньої пенсійної системи, яка буде сприйнята суспільством і послідовно втілювати її в життя. «Я впевнена, що є світло в кінці тунелю й спільними зусиллями ми зможемо виробити рішення, які допоможуть ефективно реформувати пенсійну систему України», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.