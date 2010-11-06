Суд заборонив оприлюднювати результати виборів мера Луганська

Луганський окружний адміністративний суд своїм рішенням заборонив оприлюднювати результати виборів міського голови Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат, кандидат на посаду міського голови Луганська від КПУ Спиридон КІЛІНКАРОВ.

За його словами, призупинено провадження по кримінальній справі про фальсифікацію виборів у 3-х дільницях Жовтневого виборчого округу. Цим скористалася Луганська міська виборча комісія і оголосила результати виборів в одномандатному виборчому окрузі з виборів Луганського міського голови. Згідно протоколу, мером Луганська обрано Сергія КРАВЧЕНКА (член Партії регіонів, за нього проголосувало 48138 виборців). Його перевага над кандидатом від КПУ С.КІЛІНКАРОВИМ – 21 голос (проголосувало 48117 виборців).

"Такий маленький розрив у 21 голос свідчить про демократичність виборів і жорстку конкуренцію між кандидатами", - так прокоментував результати голова Луганської міської виборчої комісії Олександр ФОМБЕРГ.

С.КІЛІНКАРОВ також повідомив, що у прокураторі Жовтневого району, яка порушувала кримінальну справу, відмовляються перераховувати вилучені бюлетені. У зв’язку з цим завтра, 7-го листопада, комуністи Луганська пікетуватимуть міську виборчу комісію та прокуратуру.