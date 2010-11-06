У Німеччині тривають масові акції протесту проти зберігання радіоактивних відходів. Приводом стадо прибуття до країни потягу з сусідньої Франції, який перевозить радіоактивне сміття. Потяг налічує 11 вагонів, в яких перевозиться 154 т небезпечних речовин.

У мітингу протесту, який проходить в м.Данненберг, беруть участь, за оцінками організаторів, близько 50 тис. осіб. За даними влади, акцію протесту підтримали 10 тис. осіб, передає Associated Press. Поїзд перетнув кордон Франції і Німеччини сьогодні вдень. Його кінцевим пунктом є місто Горлебен на півночі ФРН. Прибуття потягу туди очікується 7 листопада.

Радіоактивні відходи були направлені до Франції з Німеччини, де їх переробили на підприємствах місцевої компанії Areva і тепер везуть назад до ФРН. Під час перетину поїздом кордону Німеччини і Франції його також зустріла група з 1 тис. протестувальників.

У ФРН майже щороку прибувають склади з Франції з ядерними відходами, додає РосБизнесКонсалтинг. Згідно з угодою між Парижем і Берліном, на французьких підприємствах здійснюється переробка німецького відпрацьованого ядерного палива. Потім його відправляють у ФРН на зберігання.

Зберігання відходів у Німеччині - не єдина причина для незадоволення місцевих екологів-активістів. Вони також висловлюють протест проти рішення влади продовжити термін служби сімнадцяти атомних електростанцій на 12 років.