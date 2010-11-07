Партія регіонів планує зміну виборчої системи

В ефірі Радіо Свобода Вадим Колесніченко, народний депутат від Партії регіонів, заявив, що Партія регіонів внесе пропозицію, щоб вибори до Верховної Ради відбувалися за змішаною системою.

«Ми зробили крок вперед. Сьогодні більшість спільноти задоволена тим, що вибори були за змішаною системою. І ми, зважаючи на велике побажання суспільства і ті результати позитивні, які ми мали під час голосування за змішаною системою, скоріш за все виборча система буде змінена. Так, до парламенту ми теж будемо пропонувати зробити змішану систему: 50 на 50 відсотків», - пояснив він.

За словами Колесніченка, це слід зробити для того, щоб люди відчували зв’язок зі своїм кандидатом, щоб вони могли особисто спілкуватися.

«Усе може модернізуватися. І сьогодні ми відчуваємо виклики часу і потреби суспільства і ми йдемо в ногу з потребою суспільства… я під час виборчої кампанії проїхав наскрізь через всю Україну. Щодо виборчої системи 50 на 50 – жодного зауваження не було. Всюди люди були задоволені», – заявив в ефірі "Свободи" Колесніченко.

За словами депутата, «ми це відчуваємо, і люди це відчувають», що змішана система сьогодні дала свої позитивні зрушення.

Колесніченко також звернув увагу на необхідність реструктурувати політичне суспільство: «Але ще є одна проблема. Ми повинні все одно структурувати наше політичне суспільство. Тому, коли ми маємо 190 партій – це не є показником демократії».