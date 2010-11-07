Регіонали пропонують вибори до ВР за системою 50 на 50

Партія регіонів внесе пропозицію, щоб вибори до Верховної Ради відбувалися за змішаною системою.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО в ефірі радіо “Свобода”.

«Ми зробили крок вперед. Сьогодні більшість спільноти задоволена тим, що вибори були за змішаною системою. І ми, зважаючи на велике побажання суспільства і ті результати позитивні, які ми мали під час голосування за змішаною системою, скоріш за все виборча система буде змінена. Так, до парламенту ми теж будемо пропонувати зробити змішану систему: 50 на 50 відсотків», - заявив він в ефірі.

За словами депутата, це слід зробити для того, щоб люди “відчували зв’язок зі своїм кандидатом, щоб вони могли особисто спілкуватися”.

«Все може модернізуватися. І сьогодні ми відчуваємо виклики часу і потреби суспільства і ми йдемо в ногу з потребою суспільства…я під час виборчої кампанії проїхав наскрізь через всю Україну. Щодо виборчої системи 50 на 50 – жодного зауваження не було. Всюди люди були задоволені», – заявив він.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, «ми це відчуваємо, і люди це відчувають», що змішана система сьогодні дала свої позитивні зрушення.

Народний депутат від Партії регіонів також звернув увагу, за його словами, на необхідність реструктурувати політичне суспільство: «Але ще є одна проблема. Ми повинні все одно структурувати наше політичне суспільство. Тому, коли ми маємо 190 партій – це не є показником демократії».