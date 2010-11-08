Азаров передумав - і довірить жінці «не жіночу справу»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що в уряді з`являться жінки, проте поки що не називає, хто саме і яку посаду вони можуть обійняти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу у Відні.

«Жінки в уряді будуть, обов`язково. Коли будуть, тоді це буде відомо», - сказав прем`єр-міністр.

Інформацію про те, що посаду міністра охорони здоров`я може обійняти секретар Ради національної безпеки й оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА на даному етапі він назвав чутками.

«Я не хочу чутки коментувати. Коли буде рішення, ми про це повідомимо», - сказав М.АЗАРОВ.

У березні прем`єр-міністр Микола Азаров стверджував, що працювати в його уряді реформаторів - не жіноча справа. «Одні кажуть що наш уряд великий, інші, що в уряді немає жінок, ні на кого подивитися під час засідання Кабінету міністрів. Одні нудні особи. При всій моїй пошані до жінок – не жіноча справа проводити реформи», - заявив прем`єр-міністр. І додав, що в його новому уряді підібрані люди, які можуть працювати по 16 годин на добу, «без вихідних і прохідних», можуть брати відповідальність і не бояться казати «ні» начальству.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора. На думку деяких аналітиків, О.МЕДВЕДЬКО може бути призначений в РНБО, а Р.БОГАТИРЬОВА – призначена міністром охорони здоров`я.