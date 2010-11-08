У Дніпропетровську переміг "проти всіх"

В одномандатному окрузі №50 по виборах до Дніпропетровської міської ради у графі “проти всіх” зробили позначки найбільше виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам керівник громадської організації “Незалежна асоціація журналістів” Іван КРАСІКОВ із посиланням на дані окружної комісії.

За його словами, “проти всіх” кандидатів проголосували 24,8% із 5 тис. 667 виборців, що прийшли на виборчі дільниці.

Водночас, І.КРАСІКОВ зазначив, що переможцем виборів у згаданому окрузі визнано представника партії “Сильна Україна”, який набрав 9,92% голосів.