Результати виборів у Сумах

У Сумах територіальна виборча комісія оприлюднила підсумки виборів до міської ради, згідно з якими депутатами нового скликання стали представники 5 політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з офіційними даними виборчкому, найбільше представництво в Сумській міськраді матимуть депутати від партії “ВО "Батьківщина", які отримають 36 мандатів. Другою за кількістю буде фракція партії “Рідне місто”, яка налічуватиме 24 депутата. Також до складу представницького органу увійдуть 9 депутатів від Партії регіонів, 5 - від “Фронту Змін” і 2 - від КПУ.

Сумська міськрада нового скликання складатиметься із 76 депутатів, 38 з яких обиралася за партійними списками, а ще 38 - у мажоритарних округах.

Загалом учасниками виборчого процесу в Сумах були 38 партій. Не потрапили до Сумської міськради, зокрема, представники “Сильної України”, СПУ, партії “За Україну!”, “Свободи”, “Нашої України”, Народної партії, “Єдиного центру” (272) та інших.

Як повідомили УНІАН у Сумській міськраді, на минулих виборах у 2006 році БЮТ отримав у Сумах 49 тис. 026 голосів виборців, що на 25 тис. 294 голоси менше, ніж на виборах 2010 року. Натомість ПР покращила свій результат (5 069) більш ніж удвічі (+ 5 359). Краще проголосували сумчани і за партію “Рідне місто”, в яку трансформувався ”Нічний дозор”, що набрав тоді 26 тис. 785 голосів (+ 3 949). Водночас провальними можна назвати підсумки голосування за “Нашу Україну”: отримавши у 2006 році 14 тис. 892 голоси, нині партія втратила 13 тис. 880 з них.

За даними голови Сумської міської ТВК Людмили САЙКО, перша сесія Сумської міськради VI скликання розпочнеться у середу, 10 листопада, об 11.00.

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Міським головою Сум обрано Геннадія МІНАЄВА, за якого віддали свої голоси 65 тис. 868 виборців, або 61,27 % від загальної кількості тих, які взяли участь у голосуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час офіційного оголошення результатів виборів повідомила голова Сумської міської виборчої комісії Людмила САЙКО.

За її словами, друге місце зайняв кандидат від партії "ВО "Батьківщина" Віктор ВОЛОНТИРЕЦЬ з результатом 14 тис. 291 голос, або 13,29 %, третє - представник Партії регіонів Віктор ФЕДОРЧЕНКО, у якого 12 тис. 959 голосів, або 12,05 %.

Всього на посаду мера Сум претендували 7 кандидатів.

За інформацією Л.САЙКО, всього у Сумах в голосуванні взяли участь 107 тис. 491 виборець із 238 тис. 494. Не підтримали жодного з кандидатів 5 тис. 319 виборців.

Як повідомляв УНІАН, на виборах у 2006 році в Сумах Г.МІНАЄВ переміг з результатом 46 тис. 655 голосів, або 28,8%. Другим тоді був В.ФЕДОРЧЕНКО, який отримав 19 тис. 423 голоси виборців, або 11,99 %.