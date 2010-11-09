Тягнибока побили бійці Беркута

Сьогодні під час пікетування Івано-Франківської облдержадміністрації та обласної виборчої комісії бійці спецпідрозділу "Беркут" побили кількох прихильників ВО "Свобода" та лідера партії Олега Тягнибока.

Як повідомили ТСНу прес-службі ВО "Свобода", кількасот учасників акції на чолі з Тягнибоком намагалась потрапити до приміщення обласної виборчої комісії, де навести приклади грубих фальсифікацій, які вичинені на Прикарпатті під час виборів до Івано-Франківської обласної ради.

"Проте шлях до виборчої комісії перекрили бійці "Беркуту". Брутально застосувавши силу вони не впустити свободівців у будинок облдержадміністрації, де і розташована обласна ТВК. У результаті було побито кілька прихильників ВО "Свобода". Внаслідок дій правоохоронців вони отримали значні тілесні ушкодження", - зазначили у прес-службі.

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок розповів: "Працівники підрозділу "Беркут" намагалися не допустити нас, громадян України, до обласної виборчої комісії. Декілька беркутівців накинулися на мене, заледве не розірвавши мій одяг. І коли кілька наших прихильників кинулися мене захищати від цього свавілля, їх вмить кинули на землю, де працівники силових структур почали їх брутально бити ногами. Все це правоохоронці робили заявляючи, що захищають владу. Напевно правоохоронці забули, що їхнім основним завданням є захист не влади, а нас, українців, громадян цієї держави. Натомість вони просто жорстоко побили кількох з тих, хто наважився в рамках Закону захищати своє право на чесні вибори".

Зараз постраждалі в супроводі юристів вирушили на медичну експертизу, яка має встановити ступінь тяжкості ушкоджень, яких зазнали потерпіли внаслідок незаконних дій правоохоронців. Після цього ВО "Свобода" подасть позовну заяву до суду, в якій буде вимагати притягнути до відповідальності працівників підрозділу "Беркут", які вчинили побиття мирного зібрання людей, повідомили в партії.