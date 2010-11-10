Присяжнюк має надію, що новий радіологічний центр запрацює до літа

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК сподівається, що до початку літа 2011 року в Київській обласній клінічній лікарні запрацює новий радіологічний центр, який на найвищому рівні в Україні лікуватиме онкохворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після огляду нового приміщення для цього центру на території обласної лікарні.

«Ми вже почали розміщати меблі, деяке обладнання закупили, але ще потрібно близько 90 млн. грн. для закупівлі решти обладнання. Для цього вже є доручення Президента, є доручення прем’єр-міністра, і ці кошти будуть виділені у бюджеті 2011 року. Я сподіваюся, що це буде перший квартал, і десь до літа цей корпус почне працювати і виконувати свої функції», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас, на його думку, зі здачею нового радіологічного центру, а також з урахуванням його оснащеності він стане кращим центром лікування онкохворих в Україні.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, будівництво центру розпочалось шість років тому, але було заморожено та відновилось лише цього року.

Губернатор зауважив, що у Київській області кількість онкохворих щороку зростає і зараз у регіоні нараховується близько 36 тисяч хворих на рак.

«Ми повинні зробити кардинальні заходи, щоб цих людей вилікувати, щоб з’явилася віра і надія на життя, оскільки сьогодні вже є сучасні засоби лікування онкологічних захворювань», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Він зауважив, що для жителів Київської області лікування в центрі буде безкоштовним. Водночас він висловив сподівання, що на рівні обласних держадміністрацій вдасться досягти домовленостей за рахунок взаєморозрахунків між регіональними бюджетами, щоб жителі інших регіонів також безкоштовно, при потребі, могли тут лікуватися.

Наприклад, за словами А.ПРИСЯЖНЮКА, є домовленість із владою Чернігівської області і жителям Славутича Київської області надається медична допомога у лікарняних закладах Чернігова.

Відповідаючи на запитання, хто є виробником обладнання, яке закуповується для центру, А.ПРИСЯЖНЮК сказав, що це виключно імпортне обладнання. «На жаль, вітчизняні підприємства поки не можуть виробляти такого класу обладнання», - додав він.