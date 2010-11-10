Хор Вірьовки виступить в Палаці “Україна”
12 листопада Хор Вірьовки виступить в Палаці “Україна”.
Найкращою візитівкою України, яка майже 70 років несе в широкий світ пісню-сповідь, пісню-думу, пісню-душу, є Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.
Художній керівник і головний диригент – народний артист України, Герой України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та Державної премії СРСР, академік Анатолій Авдієвський.
Діапазон хору охоплює простір від етносу і духовної музики до класичної обробки пісень сучасних композиторів, від вокально-хореографічних сцен, композицій, народних дійств, в яких народні мотиви вдало синтезуються із сучасними засобами композиторського аранжування.
Технічна довершеність і колективна віртуозність перетворюють виступи хору на свого роду фольклорний мюзикл, який сміливо можна оцінити як геніальний. Заснований у 1943 році в Харкові – на руїнах звільненого від німців міста, хор Верьовки і сьогодні є справжньою, яскравою, самобутньою легендою.
Ходять легенди, що у далеких 70-х роках з хором Верьовки хотів заспівати сам Пол Маккартні, але завадила «залізна завіса».
У творчому доробку хору були спільні концерти з народними артистами України Дмитром Гнатюком, Анатолієм Солов’яненком, народними артистами Росії Олександром Калініним, Надією Кадишевою.
12 листопада 2010 року планується виступ колективу Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки у Національному палаці мистецтв «Україна». Глядачі, які завітають на концерт, зможуть почути і побачити найкращі номери з творчого доробку хору. Початок концерту – о 19.00.
Початок концерту – о 19.00.