12 листопада Хор Вірьовки виступить в Палаці “Україна”.

Найкращою візитівкою України, яка майже 70 років несе в широкий світ пісню-сповідь, пісню-думу, пісню-душу, є Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Художній керівник і головний диригент – народний артист України, Герой України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та Державної премії СРСР, академік Анатолій Авдієвський.

Діапазон хору охоплює простір від етносу і духовної музики до класичної обробки пісень сучасних композиторів, від вокально-хореографічних сцен, композицій, народних дійств, в яких народні мотиви вдало синтезуються із сучасними засобами композиторського аранжування.

Технічна довершеність і колективна віртуозність перетворюють виступи хору на свого роду фольклорний мюзикл, який сміливо можна оцінити як геніальний. Заснований у 1943 році в Харкові – на руїнах звільненого від німців міста, хор Верьовки і сьогодні є справжньою, яскравою, самобутньою легендою.

Ходять легенди, що у далеких 70-х роках з хором Верьовки хотів заспівати сам Пол Маккартні, але завадила «залізна завіса».

У творчому доробку хору були спільні концерти з народними артистами України Дмитром Гнатюком, Анатолієм Солов’яненком, народними артистами Росії Олександром Калініним, Надією Кадишевою.