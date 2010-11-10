РНБО збереться, щоб оцінити загрози для України у 2011 році

Наступного тижня відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України, присвячене оцінці загроз для держави, які потенційно можуть мати місце у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.

«Наступного тижня відбудеться засідання РНБО, яке буде присвячене оцінці загроз, які можуть виникнути перед Україною у 2011 році», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Він уточнив, що під час засідання планується заслухати доповіді керівників силових відомств, а також МНС і Міністерства закордонних справ.

С.ЛЬОВОЧКІН також акцентував увагу на процесі розробки нової Стратегії національної безпеки.

«Таке доручення є від Президента. Робота над таким документом ведеться. Центральною установою, яка веде цю роботу, є Національний інститут стратегічних досліджень», - повідомив С.ЛЬОВОЧКІН, нагадавши, що чинна Стратегія нацбезпеки України затверджена у 2007 році як підзаконний нормативний акт.

Він підкреслив, що зазначений документ потребує оновлення у зв’язку із необхідністю адаптації до нової політичної кон’юнктури у світі.