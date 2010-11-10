Янукович змінив луганського губернатора

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Володимира ПРИСТЮКА головою Луганської обласної державної адміністрації, звільнивши з цієї посади Валерія ГОЛЕНКА.

Відповідні укази №№ 1019/2010 і 1018/2010 оприлюднені на сайті глави держави.

В указі № 1018/2010 зазначається, що В.ГОЛЕНКО звільнений “у зв`язку з переходом на іншу роботу”.

До цього призначення В.ПРИСТЮК був головою Луганської обласної ради.

Як зазначає Українська правда, раніше повідомлялося про значні порушення і фальсифікації допущених в ході проведення місцевих виборів на Луганщині. 6 листопада Луганський окружний адміністративний суд за позовом кандидата від КПУ Спиридона Килинкарова заборонив оприлюднювати результати виборів міського голови Луганська.