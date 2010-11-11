Янукович прилетів на Прикарпаття вертольотом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з робочою поїздкою до м. Калуш Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою робочої поїздки, Президент візьме участь у заході з виведення на проектну потужність нових виробництв хлору і каустичної соди ТОВ «Карпатнафтохім”.

Також у Калуші В.ЯНУКОВИЧ головуватиме на розширеній нараді з адміністративно-господарчим активом Івано-Франківської області з питань розвитку регіону.

Слід зауважити, що на Прикарпаття Президент прибув із Києва вертольотом, а не літаком, як решта урядової делегації. Під час перельоту глава держави з повітря оглянув територію екологічної катастрофи в районі Домбровського кар’єру, що поблизу Калуша. Також Президента ознайомили із планом робіт з подоланням наслідків екологічної проблеми у Калуському районі, що також є під увагою та контролем Організації Об’єднаних Націй.

Разом із главою держави на Івано-Франківщину прибули глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, міністр охорони навколишнього природного середовища Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, міністр промислової політики Дмитро КОЛЄСНІКОВ, міністр транспорту та зв’язку Костянтин ЄФИМЕНКО, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, а також т.в.о. міністра з надзвичайних ситуацій Михайло БОЛОТСЬКИХ.