Через Україну вже розкол у Європарламенті?

Депутати Європейського парламенту з фракції Європейської народної партії Елмар БРОК та Міхаель ГАЛЕР вимагають від фракції соціалістів перестати заважати Європарламенту виступити на підтримку демократії в Україні.

Про це йдеться в переданому УНІАН прес-релізі.

Зокрема, в ньому зазначається, що після другого перенесення голосування за Резолюцію Європарламенту щодо місцевих виборів в Україні 31 жовтня 2010 року, депутати фракції ЄНП звинуватили групу прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті в тому, що вони відтягують прийняття незалежної оцінки ситуації в Україні. Під час пленарної сесії Європпарламенту 10 листопада фракція соціалістів завадила призначенню голосування за резолюцію на завтра.

Як заявили координатор від фракції ЄНП в Комітеті закордонних справ Європарламенту Е.БРОК та Координатор від фракції ЄНП у Підкомітеті з питань безпеки та оборони М.ГАЛЕР, «зважаючи на численні порушення під час виборів 31 жовтня, Європейський парламент як прапороносець демократії повинен сказати своє слово. Однак, фракція соціалістів навмисне затягує час, перешкоджаючи голосуванню за спільну резолюцію, яка б нагадала українській владі про необхідність дотримуватись європейських стандартів демократії та виборчого законодавства».

За їхніми словами, фракція соціалістів повинна перестати заважати Європейському парламенту виступити на підтримку демократії: «Питання про природу та проведення виборів є занадто серйозним, щоб гратись у політичні партійні ігри. Відмова соціалістів голосувати за Резолюцію по Україні, послаблює ті політичні сили, які працюють для запровадження демократії, відповідальності та свободи преси. Вони, безумовно, виконують свою угоду про співпрацю, підписану з правлячою Партією регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА 14 жовтня 2010 р.». (УНІАН: 14 жовтня 2010 р. Партія регіонів та група прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті підписали меморандум про співробітництво.)

Як зазначається в прес-релізі, той факт, що на пленарній сесії Резолюцію не було включено до порядку денного, не дає Європарламенту можливості висловити свою позицію напередодні Саміту Україна-ЄС, який має відбутись 22 листопада.

«Україна є важливою європейською країною, її європейські перспективи необхідно підтримувати. Резолюція закликає до лібералізації візового режиму та більшої торгівлі з ЄС. Перешкоджаючи голосуванню за Резолюцію, соціалісти завдали шкоди інтересам як Європейського Союзу, так і самої України», - наголосили Е.БРОК та М.ГАЛЕР.

Вони також розкритикували голову української делегації Європарламенту Павела КОВАЛЯ (фракція Європейських консерваторів та реформаторів), який так і не подав свою доповідь щодо виборів. «Після виборів пройшло вже майже два тижні, ця доповідь вже давно запізніла. Така затримка підриває демократичний авторитет Європейського парламенту», - наголосили Е.БРОК та М.ГАЛЕР.

Як повідомлялося, на засіданні Європейського парламенту 10 листопада ухвалення критичної резолюції щодо України, заплановане на 11 листопада, було перенесене на період з 22 по 25 листопада. У Європейській народній партії наголошують на тому, що традиційно перед самітами ЄС з керівництвами інших країн Європейський парламент чітко окреслює свої позиції щодо двосторонніх відносин.

Группа ЄНП - найбільша політична група в Європарламенті з 265 членами.