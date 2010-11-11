Симоненко: не треба було конфліктувати з ПР

Депутат Леонід Грач ще не подавав заяву про вихід з фракції Компартії в парламенті.

Про це заявив лідер Компартії Петро Симоненко в ефірі 5 каналу.

"Тільки тоді ми будемо мати можливість про це говорити, коли я побачу його заяву. Письмову, на адресу центрального комітету партії. Тоді ми будемо вести розмову", - цитує Українська правда.

За словами Симоненка, КПУ дала можливість обласним комітетам партії обирати свою тактику на місцевих виборах.

"Крим обрав свою тактику. Негативістську і, так скажімо, конфронтаційну. Ми дали можливість обрати. Вони обрали ту тактику, яка не дала їм результатів", - заявив лідер комуністів.

27 жовтня депутат від Компартії Грач заявив, що не буде входити до коаліції.