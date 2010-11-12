Янукович закликав «любити свою державу, а не шльопати язиком»

11 листопада наприкінці наради з питань соціально-економічного розвитку Івано-Франківської області. Президент України Віктор Янукович висловив переконання, що всі ми підтримуємо національну ідею. За його словами, «національна ідея - любити свою сім’ю, державу, землю, працювати, а не шльопати язиком».

Президент закликав політиків до об’єднання, повідомляє ZAXID.net.

Янукович закликав політиків займатися сьогодні тим, що хвилює людей. «Політиканство – це відхід у минуле. Він зауважив, що зустрічається з багатьма політичним лідерами і бачить процес, що відповідає нормальним і демократичним стосункам. Демократія - це конструктивний підхід до життя. Якщо є конструктивна програма, її треба реалізовувати, а держава завжди допоможе», – резюмував Президент.