Азаров і МВФ узгодили «маяки» на 2011 рік

Уряд України і Міжнародний валютний фонд узгодили основні показники економічного розвитку, бюджетної політики, а також критерії ефективності, структурні та цільові маяки програми співпраці на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Кабінету міністрів, узгодження показників відбулося сьогодні під час зустрічі прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВА з представниками місії Європейського департаменту МВФ.

Також під час зустрічі досягнута домовленість узгодити текст Меморандуму в робочому порядку.

«Переговори були плідними у всіх інстанціях: і в Національному банку, і в Міністерстві фінансів», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА перебуває в Україні для перегляду програми співпраці щодо кредиту stand-by, схваленої в липні 2010 року.

Програма співпраці передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.