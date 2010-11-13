Балога сьогодні саджав сакуру

Сьогодні в Ужгороді новопризначений міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА разом з головою Закарпатської облдержадміністрації, Олександром ЛЕДИДОЮ садили сакури.

Як передає кореспондент УНІАН, їм допомагали мер Ужгорода Володимир ПОГОРЄЛОВ, депутати Ужгородської міської та Закарпатської обласної рад.

За благодійні кошти було закуплено 60 саджанців сакур. Їх висадили уздовж нового проспекту Легоцького в Ужгороді.

Така акція, за словами В.БАЛОГИ, започаткує озеленення усієї області.

За словами О.ЛЕДИДИ, ця акція довела, що вибори закінчились і що під час цих виборів у Закарпатті ворогів не було (О.ЛЕДИДА очолює облорганізацїю Патії регіонів - УНІАН).

«Під час цих виборів були виключно опоненти на посади у місцевих органах влади. Наш багатонаціональний край потребує розбудови. І коли є консолідація між міським головою, обласною владою, керівниками районів, то є правильне бачення розвитку нашого краю», - уточнив голова Закарпатської ОДА.