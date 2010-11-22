Янукович не вручатиме нагород до Дня Свободи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не планує вручати нагороди і брати участь в урочистих заходах до Дня Свободи, який відзначається сьогодні.

Про це заявила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, повідомляє радіо «Свобода».

“Президент привітає і полетить до Брюсселя”, - сказала вона.

За словами Г.ГЕРМАН, за останній час нагороди були дуже девальвовані і їх дуже багато роздавали. “А потім, як можна нагороджувати за свободу? Свобода – це щось таке, що мусить бути, і без цього не буде України», – відзначила заступник глави Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, День свободи був затверджений 19 листопада 2005 року указом тодішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Цей день повинен відзначатися щорічно 22 листопада.