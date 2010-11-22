Янукович не вручатиме нагород до Дня Свободи

10:18, 22 листопада 2010
Політика
1688 0

"Привітає і полетить до Брюсселя"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не планує вручати нагороди і брати участь в урочистих заходах до Дня Свободи, який відзначається сьогодні.

Про це заявила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, повідомляє радіо «Свобода».

“Президент привітає і полетить до Брюсселя”, - сказала вона.

За словами Г.ГЕРМАН, за останній час нагороди були дуже девальвовані і їх дуже багато роздавали. “А потім, як можна нагороджувати за свободу? Свобода – це щось таке, що мусить бути, і без цього не буде України», – відзначила заступник глави Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, День свободи був затверджений 19 листопада 2005 року указом тодішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Цей день повинен відзначатися щорічно 22 листопада.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter