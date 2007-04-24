Через комуністів дружина Ющенка добиралася в Артек ”степами і лісами”

Дружину Президента України - голову Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000" Катерину ЮЩЕНКО, яка прибула сьогодні в Міжнародний дитячий центр "Артек", зустрічав пікет кримських комуністів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського рескому КПУ із посиланням на голову Союзу радянських офіцерів Криму Сергія НІКУЛІНА, "пані ЧУМАЧЕНКО-ЮЩЕНКО довелося освоїти торішній досвід американців і пробиватися на територію потрібного об`єкту обхідними шляхами - степами, лісами, стежками".

За даними комуністів, центральний в`їзд до "Артека" було блоковано "численними учасниками пікету", серед них представники Компартії, Союзу радянських офіцерів, комсомольці, студенти". Пікетники тримали в руках червоні прапори, гасла з вимогою передати "Президенту країни не втягувати країну в НАТО, йти з влади, повернути на стелу "Артека" демонтовані ордени Леніна й Дружби народів". Пікетники також тримали транспаранти з гаслами: "Скільки платять в ЦРУ?", "Чумаченко-вокзал-Америка!", "Крим - не Оклахома!".

Як повідомили кореспонденту УНІАН журналісти, які були сьогодні в "Артеку", при в`їзді в табір був нечисленний пікет комуністів. К.ЮЩЕНКО до "Артека" прибула, але до журналістів не вийшла через напружений графік візиту. З пресою зустрівся один із представників Наглядової ради МБФ "Україна 3000". Прес-конференцію К.ЮЩЕНКО планує провести через декілька днів.

Начальник Центру громадських зв`язків кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив кореспонденту УНІАН, що пікет КПУ біля "Артека" не був санкціонований. "Заявки на його проведення вони не подавали", - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ. Він також повідомив, що в пікеті брали участь близько 80-ти осіб. Їх головна вимога була повернути на стелу "Артека" ордени Леніна й Дружби народів" (ці ордени були зняті ще на початку квітня. За даними прес-служби табору, після реставрації вони будуть повернені на місце - УНІАН). Порядок пікетники не порушували й дорогу не блокували.

Як повідомляв УНІАН, К.ЮЩЕНКО прибула до "Артека" для участі в міжнародній конференції із розвитку й виховання людини.