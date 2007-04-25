Третьяков заявляє про махрове хамство з боку лідерів Партії регіонів

Народний депутат V скликання, член президії «Нашої України» Олександр ТРЕТЬЯКОВ закликав керівників підприємств оприлюднювати через засоби масової інформації факти тиску з метою збору коштів на фінансування Партії регіонів.

Про це йдеться у коментарі О.ТРЕТЬЯКОВА, переданому УНІАН прес-службою політичної партії "Народний Союз Наша Україна".

«Письмове звернення віце-прем`єра, голови політвиконкому Партії регіонів Володимира РИБАКА до керівників підприємств із проханням про надання партії безповоротної фінансової допомоги я розцінюю як початок збору коштів на виборчу кампанію» - заявив О.ТРЕТЬЯКОВ.

За його словами, «Партія регіонів усвідомлює, що процес дострокових виборів уже запущено, а лист, який було розіслано керівникам підприємств, свідчить, що в Партії регіонів проглядається не тільки кадрова, ідейна, але й фінансова криза».

«Партія регіонів, яка обіцяла людям «покращення життя уже сьогодні», але не поворушила навіть пальцем, щоб це зробити, натомість дала людям відчути на собі тягар підвищення житлово-комунальних тарифів. Сьогодні вона потребує грошей, щоб відбілитися через засоби масової інформації і піар-акції», - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Разом з тим він наголосив, що «такого махрового хамства зі сторони лідерів Партії регіонів, не очікував ніхто, оскільки ми маємо справу з жорстким тиском на керівників підприємств і прикладом цинічного використання адмінресурсу». «Мені шкода керівників підприємств, які фактично поставлені перед вибором: або ти фінансуєш команду ЯНУКОВИЧА, або розписуєшся у нелояльності до неї. А ви знаєте, як потім діятимуть ці люди», - заявив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Він наголосив, що «Наша Україна» виступає проти будь-яких спроб тиску на підприємства та підприємців. За словами О.ТРЕТЬЯКОВА, в разі виникнення подібних ситуацій партія закликає керівників організацій публічно звертатися до засобів масової інформації і оприлюднювати подібні факти. “Тільки публічними діями ми зможемо протистояти використанню адміністративного ресурсу, який демонструють урядовці-члени Партії регіонів на початку передвиборчої кампанії”, - переконаний О.ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня газета «Коммерсант-Украина» повідомляла, що голова виконкому Партії регіонів, віце-прем`єр В.РИБАК звернувся до керівників підприємств із письмовим проханням про надання партії безоплатної фінансової допомоги. Відповідний лист датується 6 квітня цього року, повідомляє газета «Коммерсант-Украина», яка одержала текст звернення з приймальні керівника одного з великих південно-східних підприємств.

У свою чергу, прес-служба віце-прем’єра роз’яснила, що Партія регіонів просить безоплатну фінансову допомогу виключно у підприємницьких структур і приватних підприємств, і це не суперечить чинному законодавству і не може розцінюватися як амінресурс.