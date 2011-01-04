"Батьківщина" про допит Тимошенко: відео можна підробити, де протокол?

Партія "Батьківщина" наполягатиме, щоб Генеральна прокуратура України надала одному з незалежних журналістів протокол слідчих дій під час багатогодинного допиту лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО 30 грудня 2010 року.

Про це кореспондента УНІАН заявила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА, коментуючи інформацію Генпрокуратури про передачу журналісту відеозапису, яким нібито підтверджено, що 30 грудня 2010 року слідчий пропонував Ю.ТИМОШЕНКО залишити Головне слідче управління, але вона відмовилася і продовжувала перебувати у приміщенні відомства впродовж 11 годин.

"Наша команда буде вимагати, щоб на запит незалежного журналіста з такою самою швидкістю Генеральна прокуратура надала протокол, який вівся під час допиту Юлії Володимирівни", - сказала вона.

М.СОРОКА зауважила, що дуже здивована оперативністю відомства, яке в даному випадку дуже швидко відреагувало на запит журналіста, оскільки зазвичай дуже важко отримати від ГПУ будь-яку інформацію. "В даному випадку майже миттєво Генеральна прокуратура дала відповідь", - сказала М.СОРОКА.

За її словами, відеоматеріали дуже легко можна скомпілювати та перемонтувати, натомість протокол слідчих дій сфальсифікувати не можна. "Тому ми будемо дуже наполягати, щоб Генеральна прокуратура надала незалежному журналістові на його запит матеріали допитів та інших процесуальних дій, під час яких ТИМОШЕНКО майже щогодинно заявляла клопотання, і це все фіксувалося, щоб слідчі припинили слідчі дії, оскільки вони тривали дуже довго", - наголосила М.СОРОКА.

Прес-секретар також зауважила, що Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово наполягала на оголошенні перерви в допитах до ранку 31 грудня 2010 року, оскільки її адвокат з поважних причин був змушений припинити свою участь у слідчих діях. Вона нагадала, що 30 грудня 2010 року допит Ю.ТИМОШЕНКО тривав майже 12 годин.

"Якщо Генеральна прокуратура хоче дійсно, аби громадськість дізналася, як відбувався допит Юлії Володимирівни, то нехай відреагує на запит незалежного журналіста та надасть протокол слідчих дій", - додала М.СОРОКА.

Сьогодні джерело у Генеральній прокуратурі повідомило УНІАН, що відомство надало незалежному журналісту відеозапис, яким підтверджено, що 30 грудня 2010 року слідчий пропонував лідеру партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО залишити Головне слідче управління, але вона відмовилася і продовжувала перебувати у приміщенні відомства впродовж 11 годин.

Про це йдеться у відповіді на журналістський запит незалежного журналіста Віктора МІНЯЙЛА на ім’я генерального прокурора Віктора ПШОНКИ.

За словами співрозмовника агентства, В.МІНЯЙЛО звернувся до генпрокурора за дорученням деяких інших своїх колег з вимогою надати документальні підтвердження того, що Ю.ТИМОШЕНКО 30 грудня 2010 року за власним бажанням перебувала на допиті в Генпрокуратурі упродовж 11 годин.

«До письмової відповіді на цей журналістський запит Генеральна прокуратура додала копію відеозапису допиту, з якого видно, що слідчий справді пропонував Ю.ТИМОШЕНКО залишити приміщення Генпрокуратури, але вона відмовилася і сказала, що хоче залишитися і ознайомитися із справою», - повідомив співрозмовник агентства.