Політичний притулок можуть надати не тільки Данилишину?

Рішення про надання екс-міністрові економіки Богдану Данилишину політичного притулку чеські чиновники прийняли після ретельного вивчення всіх матеріалів відповідної справи, отже їх рішення було обгрунтованим.

Про це заявив експерт Інституту Горшеніна Володимир Застава в коментарі Lb.ua.

"Як відомо, в Європі діє не прецедентне право, тобто рішення Чехії по Данилишину не є обов`язковим для інших суб`єктів ЄС. Проте слід пам`ятати: законодавство Євросоюзу, зокрема імміграційне, уніфіковане", - нагадав експерт.

За словами Застави, чеські чиновники півтора місяці вивчали все, що пов`язане зі "справою Данилишина", збирали відповідні матеріали, тобто ухвалене ними рішення було цілком обгрунтованим.

"І ось, саме ці висновки, доказова база, напрацьована чехами, може використовуватися як прецедент", - акцентував Застава.

У цьому контексті експерт звернув увагу на різне сприйняття в Європі і в Україні претензій, що нині пред`являються екс-чиновникам Тимошенко.

"Хочеться звернути особливу увагу на методологію оцінки експертів. Формальна складова злочину, про яку говорять в Україні, для європейців не має особливого значення. Разом з тим значення має те, що ті самі Корнійчук, Луценко і Тимошенко є керівниками опозиційних парламентських партій. Чомусь у нас про це ніхто не говорить, тоді як в Європі - це має першочергове значення", - заявив експерт Інституту Горшеніна.

У даному зв`язку Застава висловив думку: якщо завтра до влади якої-небудь із країн Європи звернеться з проханням надання політичного притулку один зі ста нині переслідуваних активістів Податкового Майдану, рішення по ньому буде таке саме, як і по Данилишину.

"Пошкодження цими активістами тротуарної плитки на площі, в якому їх сьогодні звинувачують, навряд чи буде сприйнято як серйозний аргумент", - підкреслив експерт.