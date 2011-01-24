Янукович висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття своєму російському колезі Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв’язку з трагедією, що сталася сьогодні в московському аеропорту «Домодєдово».

«Від імені українського народу та від мене особисто прошу Вас передати щирі слова співчуття рідним і близьким загиблих і побажання найскорішого одужання усім постраждалим», – йдеться у співчутті, текст якого оприлюднений на сайті президента України.