Янукович висловив співчуття Медведєву
21:38, 24 січня 2011Політика
1469 0
У зв’язку з трагедією в Домодєдово
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття своєму російському колезі Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв’язку з трагедією, що сталася сьогодні в московському аеропорту «Домодєдово».
«Від імені українського народу та від мене особисто прошу Вас передати щирі слова співчуття рідним і близьким загиблих і побажання найскорішого одужання усім постраждалим», – йдеться у співчутті, текст якого оприлюднений на сайті президента України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter