Експерт вважає, що Україна може зробити економічний ривок

Голова фонду Icon Private Equity Кирило ДМИТРІЄВ вважає, що «для України цей рік буде вирішальним – можна зробити серйозний економічний ривок».

Таку думку він висловив у коментарі, переданому УНІАН.

Зокрема, кажучи про Світовий економічний форум, що завершився напередодні в швейцарському Давосі, К.ДМИТРІЄВ сказав, що за кілька днів форуму він відвідав багато сесій, пов`язаних із планами і прогнозами на майбутнє. «І всі налаштовані, що найближчі два-три роки будуть позитивними з економічної точки зору. Зрозуміло, що буде багато проблем, які треба вирішувати державам із дефіцитом. Але всі налаштовані оптимістично», - зазначив голова фонду.

На його думку, «для України цей рік буде вирішальним – можна зробити серйозний економічний ривок». Наприклад, сказав К.ДМИТРІЄВ, «у багатьох західних інвесторів серйозний інтерес до агросектору – їжі в світі стає дедалі менше, ціни зростають. І Україна може серйозно там просунутися. Тому у всіх такий обережно позитивний погляд».

Крім того, президент фонду Icon Private Equity відзначив, що зараз існує «величезний попит на метал, золото, і тому серйозні перспективи у металургії. Особливо, з урахуванням попиту в Китаї".

К.ДМИТРІЄВ зазначив, що зараз багато країн – Індія, Росія, Китай - борються за інвестиції, але він вважає, що у України гарні перспективи з погляду залучення інвесторів, зокрема у зв`язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.