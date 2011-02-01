Литвин каже, що опозиція сьогодні підкупляла депутатів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент, внісши зміни до Конституції щодо проведення чергових виборів народних депутатів у жовтні 2012 року, стабілізував ситуацію в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування.

«Остаточне прийняття цих змін внесло певну визначеність, стабільність і передбачуваність в наше життя», - сказав голова ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, деякі політичні сили робили все можливе, аби їхні депутати не голосували за відповідні зміни до Конституції.

«Була тривала смиканина – ти туди не ходи і сюди не ходи. От тобі розписка, що ти будеш на перших місцях під час виборчої кампанії. Сьогодні роздавали такі розписки депутатам з місцями, щоб тільки вони не голосували», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, якби сьогодні не було ухвалене таке рішення, то це б внесло тільки хаос, оскільки б не було ухвалене і рішення про проведення виборів найближчим часом.

«Якби не прийняли це рішення - і виборів би не було, і визначеності б не було», - вважає В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосувало 310 із 350 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, закон підтримали 180 депутатів із фракції Партії регіонів, 7 – з фракції “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії та 37 позафракційних депутатів.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» виключила зі свого складу 7 народних депутатів, які голосували за внесення змін до Конституції.