Янукович: ми не живемо у казці...

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає європейську інтеграцію України не самоціллю, а шляхом запровадження європейських стандартів у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю польським журналістам.

"Україна готова інтегруватися з Євросоюзом настільки, наскільки ЄС до цього готовий. Членство у Євросоюзі для нас не є самоціллю, це дорога до модернізації, до наближення України до європейських стандартів”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що Україна планує цього року підписати договір про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, а також виконати «Дорожню карту» із запровадження безвізового режиму для українців.

В.ЯНУКОВИЧ також відкинув звинувачення, що покращення українсько-російських відносин, у тому числі згода України на продовження базування російського Черноморського флоту в Криму, шкодить відносинам з Європейським Союзом.

«Наша політика спрямована на охорону власних національних інтересів. Ми не живемо у казці та розуміємо, що наші партнери так само обороняють свої власні інтереси”, - сказав він.

Президент зауважив, що новій владі України вдалося добитися зростання рівня товарообігу з Росією до 40 млрд. доларів після того, як він впав – за часів керування державою попередньою командою – до 13 млрд. доларів. „Україна тоді програла з Росією все, що можна було програти”, - сказав він.