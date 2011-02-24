Експерти вважають, що Гриценко з Катеринчуком роблять добру справу

Об’єднання «Громадянської позиції» та Європейської партії України –перший крок від декларацій до реальних дій, який свідчить: процес єднання опозиції невідворотний. Такої думки дотримуються експерти Центру політичного консалтингу, ідеться в повідомленні Центру, переданому УНІАН.

На думку політолога Ігора ЖДАНОВА, говорити про масштабне об’єднання опозиції поки що рано, але дуже важливо, що такий процес розпочався.

«Сподіваюся, він завершиться об’єднавчим з’їздом цих партій, - зазначив експерт. - Дуже важливою буде роль лідерів цих політичних сил – Анатолія ГРИЦЕНКА (ГП), і Миколи КАТЕРИНЧУКА (ЄП), які мають узгодити інтереси партійців, аби надалі можливі протиріччя не набули гострих конфліктних форм. З точки зору суспільного запиту, таке об’єднання має право на життя, так само, як і з точки зору підготовки опозиційних сил до виборів».

На думку політолога Андрія ЗОЛОТАРЬОВА, об’єднання «Громадянської позиції» та Європейської партії України – це гарний приклад для інших опозиційних сил.

«Це приклад того, як потрібно домовлятися і діяти, - сказав він. - Але говорити про тенденцію об’єднання опозиційних політичних сил ще, звичайно, зарано. Останні рейтинги свідчать, що позиції «Фронту змін» і БЮТ стали доволі близькі, що не сприятиме їх зближенню. Таким чином, єдина опозиція поки що залишається не більш ніж побажанням», - зазначив А.ЗОЛОТАРЬОВ.

У свою чергу, політичний експерт Ярослав ЧЕРНИШ вважає, що після об’єднання «Громадянської позиції» та Європейської партії України процес єднання опозиційних сил стане невідворотним.

«А.ГРИЦЕНКО і М.КАТЕРИНЧУК, - зазначив експерт, - показали, що від слів треба переходили до діла. Цей проект має право на життя, але за одніє умови – якщо після прізвищ цих двох політиків стоятиме не крапка, а кома. Думаю, рух до об’єднання опозиції відбуватиметься й надалі».

«Нове об’єднання - це, однозначно, реальна опозиція, - вважаєє Я.ЧЕРНИШ. - Ні А.ГРИЦЕНКА, ні М.КАТЕРИНЧУКА не можна звинуватити в участі в корупційних схемах чи в співробітництві з владою. Платформи обох партій схожі між собою ідеологічно. Чи зможе це об’єднання вирости в політичну силу з великою електоральною підтримкою, цілком залежить від подальших об’єднавчих зусиль опозиційних політиків, їхніх спільних дій та пошуку компромісів з іншими представниками опозиційного табору».

Політолог Віталій КУЛИК, у свою чергу, вважає, що А.ГРИЦЕНКО і М.КАТЕРИНЧУК пішли на зближення заради об’єднання ресурсів, яких у цих політичних партій поки що замало.

«Шлях об’єднання, - вважає політолог, – це шлях виживання для політика. Мета - об’єднати ресурси, утому числі й медійні, плюс створити нові інформаційні приводи, щоб бути на плаву в інформаційному полі”. На думку М.КУЛИКА, це об’єднання “не дасть бажаного ККД, хіба що в разі продовження об’єднання з іншими дрібними опозиційними партіями».

Експерт не виключає, що до А.ГРИЦЕНКА та М.КАТЕРИНЧУКА могли б приєднатися «Українська платформа» (Павла ЖЕБРІВСЬКОГО), Українська народна партія (Юрія КОСТЕНКА), «Собор» (Анатолія МАТВІЄНКА), і, з меншим ступенем імовірності – Народний рух України.

«На мою думку, ні Арсеній ЯЦЕНЮК (лідер “Фронту змін”), ні інші впливові гравці на об’єднання з ними поки що не підуть», - зазначив політолог.