Королевська: Таке лікування реформами може закінчитися серйозним отруєнням

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що нинішні псевдореформи влади не вирішують системних проблем економіки.

Про це вона сказала під час дискусії «Економічні реформи і процеси реструктуризації: плани України та досвід європейських країн», яка відбулася на 5 міжнародному форумі «Європа-Україна» в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету.

«Україна нагадує сплячу красуню, що чекає свого принца, який її полюбить і поцілує. Що потрібно для того, щоб розбудити Україну? Її повинні полюбити інвестори, а поцілунком стануть реформи», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. На її думку, «від пробудження України в першу чергу виграє Європа, тому що мати поруч із собою непередбачуваного, економічно неефективного сусіда, ненадійного транзитера енергетичних ресурсів, сусіда з високою часткою нелегальної міграції і нерозвиненим внутрішнім ринком просто небезпечно».

Коментуючи підсумки минулого року, народний депутат зазначила, що 2010 рік став роком втрачених можливостей. «У минулому році Україні, як хронічно хворому, запропонували велику кількість ліків для економіки. І деякі з них навіть почали застосовувати. Але, на жаль, не знайшлося лікаря, який би правильно виписав рецепт. Тому ліки приймаються хаотично, одночасно від усіх хвороб і без чіткої послідовності. Таке лікування може закінчитися серйозним отруєнням. У той же час, якщо ліки застосовувати правильно - настане одужання», - зауважила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради вважає, що багато із заявлених у минулому році реформ робляться невірно. «Неправильні реформи, такі, що ґрунтуються на непослідовності, створенні інформаційних ілюзій і корупції - це псевдореформи. Вони не вирішують системних проблем економіки. У країні зберігається ручне управління економікою, збільшується податковий та адміністративний тиск, посилюється роль чиновників у всіх сферах», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, правильні реформи - це реформи, які проводяться в інтересах людей, а не чиновників та корупції. «Правильні реформи ґрунтуються на принципах економічної свободи, економічного патріотизму, інновації та модернізації як інструментах побудови економіки 21 століття», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. На її переконання, «саме такі реформи дозволять змінити структуру української економіки, побудувати успішну державу, надійного і благополучного партнера, який увійде в єдиний економічний простір Європи».

Відповідаючи на запитання, які реформи необхідно провести в першу чергу, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала: «Без дієвої боротьби з корупцією, ми не зможемо провести жодної реформи, не зможемо створити жодної ефективно працюючої економічної моделі. Тому перша і найголовніша реформа - це подолання корупції. Поки в Україні 50% ринку буде залишатися в тіні, ми не зможемо успішно провести ні податкову, ні пенсійну, ні інші соціальні реформи».