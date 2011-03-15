У Тимошенко стверджують, що ціни в 2010 році зросли на 42%

«Фактичний індекс споживчих цін у грудні 2010 року склав 142,3% до грудня 2009 року проти 109,1%, офіційно оприлюднених Держкомстатом». До такого висновку прийшли аналітики економічного департаменту «Батьківщини», оцінюючи реальні показники інфляції в 2010 році, повідомляє офіційний сайт партії. Це означає, що в 2010 році цінове навантаження на сімейні бюджети переважної більшості українців зросло не на 9, а на 42%. І саме в таких параметрах має відбуватися ініційоване у Верховній Раді парламентською фракцією «БЮТ-Батьківщина» збільшення зарплат і пенсій.

Подібна індексація давно передбачена законом. Однак уряд Януковича-Азарова навмисне фальсифікує показники інфляції – зрозуміло, що у бік зниження. Робиться це для того, щоб надурити людей, здійснюючи фіктивну індексацію замість реальної. За інформацією з областей, зґвалтоване адміністрацією Януковича керівництво Держкомстату вимагає від своїх регіональних підрозділів подавати наверх брехливу інформацію про інфляцію.

«В Україні істотна частина доходів населення спрямовується на покупку продовольчих товарів, а питома вага витрат на оплату комунальних послуг займає друге місце, тому логічним було перерахувати індекс цін, в першу чергу, для цих складових споживчого кошику». Саме тому при розрахунку реального індексу інфляції економічний департамент «Батьківщини» «орієнтувався на становище основної маси населення, яку мало цікавить масштаб зростання цін на дорогі види продукції».

«Очевидно, - стверджують економісти, - що обсяг витрат регулюється населенням відповідно до його доходів. Зростання цін з часом робить неможливим збереження колишньої структури споживання, якщо зростання доходу відстає від зростання цін. Структура споживання змінюється: скорочується споживання дорогих товарів і послуг, і, в порядку компенсації, збільшується споживання дешевих».

Співставивши інфляцію із розміром середньомісячної номінальної заробітної плати у відповідному періоді встановили, що у грудні 2009 року частка продовольчого кошику складала 32,3%, а у грудні 2010 року - вже 57,3%! середньої зарплати українців. Відповідно, для визначення реальної інфляції та реальної індексації доходів ще вагомішим чинником стало зростання цін на харчі. Відтак, якщо виходити з реального рівня інфляції протягом року правління Януковича-Азарова спостерігається стрімке падіння доходів та значене погіршення якості життя більшості громадян України.