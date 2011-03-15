Депутат Держдуми РФ каже, що до КБ «Антонова» виникли питання

Співпраця України і Російської Федерації у сфері авіації продовжиться, хоча до КБ «Антонова» виникли питання після катастрофи українсько-російського літака Ан-148.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив депутат Держдуми, голова Підкомітету з військово-технічної співпраці Михайло НЕНАШЕВ у ході відеомоста Москва – Київ на тему: «Військова і військово-технічна співпраця Росії та України: результати і перспективи».

«Не приховуватиму, що за фактами, які було виявлено після катастрофи Ан-148, у деяких російських експертів є питання до КБ «Антонова». Це питання розслідування, а не питання, які ведуть до висновку про те, що ми тему співпраці у сфері авіабудування завершуємо», – сказав М.НЕНАШЕВ.

Він підкреслив, що курс один – це посилення взаємодії в авіабудуванні між Україною й РФ, і цей курс визначено прем`єр-міністрами двох країн.

За словами М.НЕНАШЕВА, якщо у сфері поставок продовольства Україна і РФ конкурують на світових ринках, то у сфері авіації вони можуть і повинні співпрацювати.

Він також зазначив, що зміна керівництва ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) принципово на це не вплине.

«Буде розвиток і по Ан-148, і по Ан-124 «Руслан», – підкреслив М.НЕНАШЕВ.

У свою чергу, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК (Україна) висловив упевненість у тому, що робота по Ан-148 продовжуватиметься. Він нагадав, що минулого року прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН особисто заявив: Ан-148 краще підготовлений для недосконалих аеродромів, ніж «Сухой Суперджет 100».

«Це дійсно так, експлуатація «Сухого Суперджета 100» дуже складна в східних і північних регіонах Росії», – сказав він.

Окрім цього, В.БАДРАК відзначив, що українська сторона практично згодна на поставки машинокомплектів за проектом Ан-148. «Це говорить про те, що українські літакобудівники розраховують на ширшу співпрацю в нових проектах. Ан-148 фактично вже більше російська машина, ніж українська», – вважає В.БАДРАК.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2011 року в селі Гарбузово Олексіївського району Білгородської області РФ впав літак Ан-148, що проходив льотні випробування. В результаті падіння літака загинули 6 осіб – четверо росіян і двоє льотчиків із М’янми. При цьому за штурвалом був пілот із М’янми.

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир МАРКІН заявив, що, згідно з основною версією, літак Ан-148 зазнав аварії через поломку обладнання, що визначає швидкість руху літака. Разом із тим, поки не виключені версії помилки пілота, а також використання неякісного пального.

Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 у Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.