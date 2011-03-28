Версія слідства: Кучма не наказував вбивати Гію, а лише "вжити заходів"

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО вважає, що колишній Президент України Леонід КУЧМА гальмував розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і просить Генеральну прокуратуру дослідити його дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ТЕЛИЧЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я подала заяву до Генпрокуратури про необхідність дослідити ті дії, які вчиняв Президент (Леонід КУЧМА – УНІАН) та інші високопосадовці у період з 2000 по 2004 роки», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, у 2005 році Європейський суд з прав людини визнав, що у період 2000-2004 рр. дії представників української влади були спрямовані на те, щоб довести невинність високопосадовців у справі Г.Гонгадзе.

«Я вважаю, потерпіла вважає (М.ГОНГАДЗЕ – УНІАН) обов’язковим розслідувати перевищення владою і службовими повноваженнями колишнім Президентом (Л.КУЧМОЮ – УНІАН), гальмуючи розслідування кримінальної справи за фактом вбивства Гонгадзе», - наголосила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Адвокат також повідомила, що отримала постанову про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ. За її словами, згідно з документом, слідство розглядає робочу версію про те, що Л.КУЧМА не давав наказу вбити Г.Гонгадзе, а лише вжити заходів стосовного нього, водночас вбити журналіста на той час генералу МВС Олексію ПУКАЧУ наказав тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року у лісі в Київській області було знайдене тіло без голови, яке, за висновком експертів, могло належати журналісту.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - перебував к розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

6 грудня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 і пп. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що у ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадовців, скоїв умисне вбивство Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов`язків.

Крім того, Генеральна прокуратура порушила проти колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу. За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. 8 листопада 2005 року Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі „ГОНГАДЗЕ проти України” на користь позивача – вдови вбитого журналіста Г.Гонгадзе М.ГОНГАДЗЕ і постановив виплатити їй 100 тис. євро як компенсацію за моральну та матеріальну шкоду.

Суд дійшов висновку, що у справі М.ГОНГАДЗЕ: мало місце порушення статті 2 (право на життя) Європейської конвенції з прав людини, оскільки українська влада не вжила необхідних заходів для захисту життя Г.Гонгадзе; мало місце порушення статті 2 Конвенції через неефективно проведене розслідування обставин смерті Г.Гонгадзе; мало місце порушення статті 3 Конвенції (заборона на принизливе ставлення) щодо позивача та мало місце порушення статті 13 Конвенції (право на ефективний засіб правового захисту).