Мельниченко каже, почав писати Кучму після того, як «застряг» у нього в шафі

Майор Микола Мельниченко став записувати президента Кучми після того як випадково опинився в його шафі.

Про це він розповів в інтерв`ю "Известиям в Украине".

"Я відповідав за охорону Кучми. У Леоніда Даниловича була у кабінеті шафа, де могла сховатися людина й убити президента. Мене ігнорували всі, кому я про це говорив. Один раз я вирішив перевірити і сам сховався в цій шафі", - розповів Мельниченко.

"Це був просто експеримент. Але я не устиг вибратися — зненацька в кабінет увійшов Кучма. Виходити при ньому я побоявся і кілька годин простояв у шафі. За цей час я почув таке! У той день розмова йшла про виборчу компанію Кучми", - згадав майор.

Після цього, за словами Мельниченка, він "став погано спати", у нього була депресія і він думав "пристрілити" Кучму.

"Тоді я вирішив записувати Леоніда Даниловича. І ви навіть не уявляєте, як це було страшно", - заявив майор.

На зауваження, що в історію із шафою украй важко повірити, Мельниченко заявив, що "часто доводив все експериментально".

"Колись, задовго до історії із шафою, я поїхав у Крим — дивитися, як організована охорона Леоніда Даниловича. Там усе було серйозно. Кілька кілець охорони. Я подивився плани. Бачу: за парканом котельня, яку ніхто не охороняє. А від неї в будинок йде теплотраса. Я туди поліз, а там прохідний двір", - заявив він.

"Тоді я покликав Женю (начальник охорони екс-президента України Леоніда Кучми Євген Астафьєв), і ми організували замах на Кучму. Умовно, звичайно. Відкрили люк і безперешкодно пройшли в будинок. Так я показав уразливе місце. Теж сталося і із шафою", - заявив Мельниченко.

За його словами, перший раз під час прослушки Кучми він сховав диктофон не під диваном, а в кімнаті відпочинку, але відстань була великою і нічого не було чутно.

"І тоді я почав підкладати його все ближче і ближче до кабінету Кучми. Наприклад, колись я ховав диктофон під панеллю над батареєю. Там він міг лежати кілька діб. Але якість теж була поганою, адже відстань 7—8 метрів. І потім я зрозумів, що все геніальне просто, і почав ховати диктофон під диван. Це було найближче місце", - запевнив майор.

За його словами, у нього були "різні моделі диктофонів", які він ховав "не тільки в кабінеті, але й у різних залах: робочому кабінеті, обідній залі, де екс-президент їв у вузькому колі, залі засідань".

"Я чітко стежив за графіком прибиральниць. Щоб вони не зачепили диктофон шваброю, я заходив вранці забирав його, а потім заносив і ховав знову", - сказав Мельниченко.

Українська правда